Paulo Sérgio convidado especial para o Hall of Fame do Hearts

Atual treinador do Portimonense ganhou a Taça da Escócia em 2012.

Paulo Sérgio encontra-se em Edimburgo, para participar, como convidado especial, no Hall of Fame do Hearts, o clube pelo qual, em 2012, ganhou a Taça da Escócia, ao golear o Hibernian por 5-1. A iniciativa, que já tem alguns anos, ganha maior destaque nesta altura, uma vez que o Hearts vai disputar a final, este sábado, contra o Rangers, que perdeu na quarta-feira o jogo decisivo da Liga Europa, frente aos alemães do Eintracht, no desempate por grandes penalidades.

O treinador do Portimonense - que renovou com os algarvios esta semana até 2024 - continua a ter um lugar muito especial na história do "The Jambos", cujos adeptos recordam-no com saudade e admiração.

As cerimónias começam amanhã, sexta-feira, e prolongam-se todo o fim de semana, sendo que Paulo Sérgio, naturalmente, vai também presenciar a final.