Paulo Sérgio: "Não sou papagaio, mas há muita coisa que explica..."

O treinador do Portimonense disse hoje que a equipa quer acabar, na deslocação de segunda-feira ao terreno do Santa Clara, com a "conversa" sobre o ciclo de oito jogos sem ganhar na Liga Bwin.

"Vocês vão continuar a perguntar-me pelo ciclo até nós vencermos e esperemos que seja amanhã [segunda-feira], para acabarmos com essa conversa, porque eu não sou papagaio e não quero estar sempre a repetir-me. Há muita coisa a explicar a ausência de vitórias no mês de janeiro e o que queremos é quebrar isso o mais cedo possível", afirmou Paulo Sérgio aos jornalistas, na antevisão à partida da 23.ª jornada.

Sem vencer na I Liga desde 12 de dezembro, os algarvios somam quatro empates e quatro derrotas neste ciclo negativo, mas Paulo Sérgio garantiu que a equipa tem estado bem durante este período, sentindo dificuldades por ter jogado várias vezes em inferioridade numérica.

"A equipa nunca deixou de render. A equipa teve, durante esse ciclo, quatro jogos a jogar grande parte do tempo com dez e, nesse momento, é difícil ter rendimento. Mas a equipa apresentou-se sempre com boa postura competitiva, com qualidade no que faz e com organização", sublinhou.

Com a queda na tabela, o Portimonense baixou vários lugares, mas o técnico não se mostrou surpreendido, lembrando que já tinha avisado para o equilíbrio na metade inferior do campeonato.

"O Ricardo Soares [treinador do Gil Vicente] disse tudo a semana passada e quem me ouve sabe que também o afirmo: há três ou quatro equipas de nível distinto, há duas ou três com mais 'armas' que as demais e estas promovem jogos muito equilibrados porque são muito equilibradas", referiu.

Para Paulo Sérgio, "não há facilidades" e o campeonato "vai ser competitivo até à última jornada".

Sobre o Santa Clara, o técnico do Portimonense sustentou que se trata de "uma boa equipa, bem organizada, com bons valores".

"Vai ser um jogo difícil, como os outros. Então, depende muito da forma como nos apresentamos para competir. O nosso desafio, em cada semana, é preparar-nos com a mentalidade certa, com o foco certo, com a atitude competitiva certa para disputar os pontos em disputa", concluiu.

O Santa Clara, 11.º classificado, com 24 pontos, recebe o Portimonense, nono com 27, na segunda-feira, em jogo marcado para o Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, às 19:15 locais (20:15 em Lisboa), com arbitragem de Manuel Mota (Braga).