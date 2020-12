Paulo Sérgio: "cerimónia", "veleidade" e "brindes" na análise à derrota com o Vitória

Treinador do Portimonense comenta a derrota, por 1-0, em Guimarães.

Análise: "Foi um jogo muito equilibrado durante a primeira parte, sem balizas. Não houve ocasiões nem da nossa parte, nem do Vitória. O Vitória teve mais qualidade do que nós na posse. Num lance infantil, permitimos a vantagem ao adversário. Tentámos tudo [para virar o jogo]. A segunda parte é de sentido único [para a baliza vitoriana]. Tivemos o mérito de não permitir contra-ataques ao Vitória. Fomos refrescando as pedras, à procura de gente com outras características. Colocámos o Luquinha [no lugar de Fabrício] para o último passe. Carregámos muito, mas não conseguimos o golo. A segunda parte foi bem conseguida. Não demos qualquer veleidade ao Vitória e fomos corajosos na busca do resultado".

Resultado injusto: "Não levamos qualquer ponto daqui, parece-me que imerecidamente. Não quero tirar o mérito ao Vitória, mas é responsabilidade nossa não levarmos nada daqui. Os brindes em alta competição pagam-se caros2.

O que falhou ao Portimonense: "Não estivemos ágeis, nem rápidos sobre a bola na primeira parte. Chegámos atrasados aos duelos. Em pequenos desvios de bola, os adversários conseguiam contornar-nos. Não estivemos tão agressivos e bem posicionados durante os primeiros 25 minutos do jogo. No golo, recuperámos a bola, poderíamos pô-la fora, tivemos cerimónia e deu o que deu [golo]".