Treinador do Portimonense aborda a derrota em casa do Tondela na quinta jornada do campeonato.

O jogo: "O Tondela não me surpreendeu em nada. A forma como jogam e as qualidades que têm, também não me surpreenderam, estávamos avisados para tal, tínhamos o maior respeito pela equipa. Não abordámos bem o jogo, entrámos muito amorfos, com pouca capacidade de decisão, a mostrarmos pouco para o jogo, e o Tondela, em sua casa, à procura dos pontos, estava mais agressivo no jogo do que nós. Parece-me manifestamente injusto não levarmos daqui ponto nenhum por aquilo que foi o jogo".

Domínio e critério: "Até aos 30 minutos e o restante jogo que foi de domínio nosso, com a criação de claríssimas ocasiões de golo, mas com muitas quebras de jogo. Desapareceram as bolas, o Tondela quebrou o ritmo do jogo com jogadores no chão várias vezes, é uma estratégia. Nós tivemos a bola 70 minutos, o Tondela teve a bola os primeiros 30. O Tondela conseguiu defender muito bem 70 minutos, porque só fez 10 faltas e nós fizemos 18 e isto diz muito do que foi o jogo. Não me parece que o critério utilizado por quem o ajuizou tivesse sido uniforme. Não me parece de todo".

Início: "Não podemos entrar a dormir nos jogos que foi o que aconteceu aqui, demos confiança ao adversário. O Tondela fez golo de um lançamento lateral, que é uma situação que temos trabalhado inúmeras vezes, e que fomos "passarinhos" a defendê-lo uma vez mais. Pena foi não termos sido eficazes naquilo que conseguimos criar, porque foi muito tempo por cima do jogo com pouco sumo. Não querendo tirar mérito ao adversário nós tínhamos de ter sido muito mais pró-ativos".