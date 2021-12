Paulo Sérgio: "Até à expulsão, Sporting não teve uma oportunidade de golo"

Declarações do treinador do Portimonense, no final do encontro com o Sporting (3-2)

Jogo: "Parece-me que a expulsão foi o momento chave. Até lá, o Sporting não tem uma grande ocasião de golo. Tem a bola, porque a demos, porque optámos por defender mais baixo, o domínio, consentido por nós. Procurámos surpreender o Sporting, com o espaço nas costas, com momentos que preparámos. Temos quatro ameaças. Ainda antes do 1x1, temos uma saída pelo lado direito que levou bastante perigo. Com 11 é difícil, com 10 é uma tarefa hercúlea, que os atletas conseguiram desempenhar. No 1x1, com a falta de oxigénio, começamos a cometer erros, porque tínhamos superioridade na área. Não tínhamos necessidade de deixar Paulinho sozinho na área. Sporting acabou por fazer o resultado. Temos uma cabeçada antes do 3-2. Tivemos comportamento exemplar. Dar os parabéns ao Sporting e aos meus jogadores. Voltámos a criar problemas com 10, num jogo com muitas limitações, por castigo."

Ausentes: "Tivemos de nos adaptar. É para isso que somos profissionais. Tivemos que dar oportunidade a outros, que responderam muito bem."

O que será de 2022: "Este Portimonense tem de continuar a saber reconhecer os passos que dá. A segunda volta vai ser dificílima, temos uma equipa muito jovem. Há que ter humildade, sem deslumbramento. Satisfeitos, porque se trabalha melhor com vitórias e com boas classificações. Cada jogo é uma final, até ao final do campeonato."