Paulo Sérgio: as promessas, os pecados e o dedo apontado ao VAR

Declarações do treinador do Portimonense na sala de imprensa, após a derrota em casa do Benfica.

O jogo: "Os resultados nunca são injustos. Agora, tivemos um conjunto de promessas no jogo e fica um amargo de boca não levarmos um ponto daqui. Segundo os números, ninguém teve mais bola do que o Benfica aqui na Luz além de nós. O nosso erro maior não foi tático. A inexperiência de alguns jogadores paga-se. Cometemos pecados na primeira parte, em que permitimos a tomada de decisão dos jogadores do Benfica e foi isso que nos penalizou. Fomos mais agressivos a partir dos golos, mas não agredimos a baliza do Benfica como pensava que poderíamos. Mas, na segunda parte, fizemo-lo e também me parece que há uma grande penalidade indiscutível."

Arbitragem e alegado penálti: "Nada me move contra a arbitragem. Há um erro. Quando não havia VAR, eu aceitava perfeitamente, mas com a possibilidade de recorrer às imagens, é mais difícil aceitar. Parece-me inequívoco que o Vlachodimos toca no Beto.

Último lugar: "É duro ao fim de 10 jornadas querermos resumir a nossa posição em 30 segundos numa resposta. Ninguém nos encostou às cordas e já fizemos jogos de mão cheia. Tivemos também algumas decisões, como a de hoje, que nos prejudicaram bastante. Precisamos de colocar dois ou três jogadores no grupo e estamos a trabalhar nisso para tornar o grupo mais forte. Com o que temos, vamos para a briga."