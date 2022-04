Paulo Sérgio após os 7-0: "Já vi equipas sem ausências a virem cá e a apanhar quatro ou cinco"

Declarações do treinador do Portimonense, no final do encontro com o FC Porto (7-0)

Ausências e futuro: "Já tínhamos conversado antes que, acontecesse o que acontecesse, a responsabilidade era minha. Não vai deixar marcas. Já vi equipas sem ausências a virem cá e a apanhar quatro ou cinco. É passar à frente. Há que olhar para o próximo jogo, que é muito importante para nós."

Oportunidades para os mais jovens: "Houve coisas de jovens que me agradaram. Têm trabalhado connosco. Andam à procura do espaço deles e do espaço no plantel principal. Acreditamos neles. Não é um castigo entrar, é inesquecível para eles."