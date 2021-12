Declarações do treinador Paulo Sérgio após o Sporting-Portimonense (3-2) da 16ª jornada da Liga Bwin

o treinador Paulo Sérgio, após o Sporting-Portimonense (3-2) da 16ª jornada da Liga Bwin, criticou a arbitragem de António Nobre num lance na compensação da primeria parte entre Wyllian, Paulinho e Pedro Sá.

"Desagrada-me a forma como o Pedro Sá recebe o primeiro cartão num lance no qual o Paulinho agride o Willyan sem bola. O meu capitão não tem tempo para falar. Falei com o árbitro, fez excelente trabalho, a não ser esse lance. Mas, o Pedro Sá nem chegou a falar e, depois, quando tem necessidade de uma falta tátca, ficámos com menos um".