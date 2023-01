Paulo Sérgio após goleada: "Assumo a responsabilidade pelo resultado"

Paulo Sérgio, treinador do Portimonense

Declarações de treinador Paulo Sérgio após o jogo Arouca - Portimonense (4-0), da 17.ª jornada da I Liga Bwin

Responsabilidade: "Em primeiro lugar, assumo inteiramente a responsabilidade pelo resultado, enquanto treinador da equipa, por esta performance que não foi nada boa. Não foi nada boa porque, no primeiro tempo, entregámos, para além dos dois golos, mais uma vez ou duas vezes a bola ao Arouca, de forma infantil. O Arouca fez dois golos e nós jogámos mais no primeiro tempo. Fomos por fora, tentámos, não da forma mais brilhante, mas tivemos uma ou duas bolas em que podíamos ter marcado."

Não é normal: "A equipa do Arouca foi mais pragmática, não sei, talvez por conhecer este estado do relvado, não é normal os meus jogadores entregarem a bola aos atacantes do Arouca como fizeram hoje. O relvado era difícil, mas isso não serve de desculpa."

Energia: "Tentámos, ao intervalo, introduzir energia, para fazer um golo e voltar ao jogo porque nós, entre os golos do Arouca, tínhamos jogado. Tentámos que isso voltasse a acontecer no segundo tempo, estávamos a porfiar, mas a expulsão tira-nos completamente do jogo".