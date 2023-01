Paulo Sérgio após derrota na Luz: "Vitória incontestável do Benfica"

Declarações de Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, após a derrota por 1-0 frente ao Benfica, no Estádio da Luz, em jogo da 15.ª jornada da Liga Bwin,

Análise: "Foi um jogo muito difícil, muita qualidade da equipa do Benfica. Tenho de elogiar os jogadores pelo empenho, pelo trabalho, mas estivemos muito longe da baliza, tivemos uma ocasião fantástica agora no final, podíamos ter conseguido o empate. Um Benfica muito superior, com mais bola, difícil de parar. O mérito da equipa é que defendeu muito, mas ficou curta no que é ter bola, falhámos muitos passes, principalmente na primeira parte, o que impediu saídas de bola que podíamos ter tentado. Na segunda parte corrigimos, demos ânimo, mas foi uma vitória incontestável do Benfica, porque foi superior."