Paulo Sérgio após apuramento: "Esta competição não está feita para os clubes menos grandes"

Declarações de Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, após superar o Famalicão nas grandes penalidades e avançar aos quartos de final da Taça de Portugal.

Análise do apuramento: "Sim, um jogo sofrido. Após o momento em que ficámos a jogar com dez, houve que ter muita organização, muita capacidade de sofrimento. E espreitar a oportunidade. Mas na altura com vantagem no marcador era estarmos muito bem organizados defensivamente e procurar uma saída ou outra, uma bola parada ou algo do género. Estivemos exemplares, penso eu, nesta matéria. E fomos sofrer golo num canto, o que é pouco inadmissível na situação em que estávamos. Não podíamos sofrer golos de bola parada. Somos fortes nesta matéria e cometemos o erro. O também adversário aproveitou bem, mérito daquela entrada do atacante."

Queixas à organização da competição: "Mas o que eu queria ressalvar acima de tudo é que não estavam minimamente criadas as condições para que o Portimonense continuasse em prova. Nós jogámos há pouco mais de 72 horas e não houve tempo para organizar e trabalhar a equipa, para preparar uma eventual surpresa... E uma viagem de oito horas no dia de ontem... Foi fazer um treino e viajar. Penso que podiam ser feitas as coisas com mais cuidado. Por exemplo, no dia de amanhã já eram mais 24 horas. Havia horário para encaixar este jogo. O Famalicão jogou com mais um dia de descanso, na sua casa. E agora ainda temos mais oito horas de regresso a Portimão. Estou a falar isso para sublinhar aquilo que fizeram aqui hoje. A nossa equipa, mesmo reduzida a dez elementos, mereceu por inteiro a passagem nas grandes penalidades."

Quartos de final: "Tenho dito várias vezes: esta competição não está feita para os clubes menos grandes, não gosto de dizer pequenos, chegarem à final. Tudo isto é encaminhado para a receita e não para as surpresas. Já fui uma vez com o Paços de Ferreira, mas até lá ainda falta muita água. A partir de agora só foco na recuperação. Vamos perder mais 24 horas em relação aos de mais porque temos mais oito horas para voltar a Portimão."

Planeamento: "Vamos jogar dia 29, havia todas as condições para terem protegido a equipa do Portimonense dando mais 24 horas de repouso em relação ao último jogo, ainda mais com uma deslocação de ponta a ponta do país. Penso que pela integridade física dos atletas em causa... E não somos como os grandes que têm jogadores para dar e vender. Vinha muito preocupado com isso, fiz tantas alterações não só por isso, mas também para dar oportunidade de outros aparecerem e isto é excelente porque aumenta a competitividade interna em função das respostas dadas e estou muito satisfeito com os meus jogadores."