Paulo Sérgio, treinador do Portimonense

Redação com Lusa

Declarações de Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, após a derrota (2-1) em casa do Braga na jornada 17 do campeonato.

O jogo: "Faltou fazer mais golos e não sofrer os dois. Quanto ao jogo, a minha equipa fez tudo contra um Braga muito forte, com dinâmicas difíceis de parar, a minha equipa trabalhou muito bem. O Braga não teve ocasiões na primeira parte, fechámos bem o corredor central e desdobrámo-nos muito bem. Tivemos três bolas para matar o jogo na primeira parte, sofremos um golo de bandeira e depois tivemos um penálti muito 'soft'. Nem todos os contactos na área são penálti e este caso pareceu-me um deles. Tem-nos acontecido algumas vezes e deixa um sabor amargo de frustração. Mesmo a perder a equipa demonstrou coragem para ir atrás do golo. Tiro o chapéu aos jogadores, o resultado não traduz aquilo que foi o jogo."

Falta de sorte e frustração: "O Beto e o Aylton Boa Morte fizeram um trabalho super desgastante, correram imenso, muito em busca da profundidade, mas também ligaram o jogo, em busca dos três pontos. Hoje, a sorte nada quis connosco, sentimo-nos muito frustrados por não levar pelo menos um ponto de Braga. Reconhecemos o belíssimo trabalho desenvolvido pelo Carlos [Carvalhal]. Temos perdido vários pontos com situações menos claras, algumas por culpa nossa, mas hoje fizemos um jogo quase perfeito, com poucos erros, mas fizemos um jogo muito conseguido para não sair daqui com pontos."