Paulinho regressa a Portugal para reforçar ataque do Portimonense

Paulinho brilhou com a camisola do Estrela antes de rumar à Dinamarca

Emprestado pelos dinamarqueses do Viborg.

O avançado Paulinho, que se destacou ao serviço do Estrela da Amadora, está de regresso a Portugal e é reforço do Portimonense para a próxima época, num empréstimo dos dinamarqueses do Viborg, com opção de compra para os algarvios no fim de 2023/24.

Paulinho tem 23 anos e foi destaque nos tricolores da Reboleira, tendo marcado nove golos em 12 jogos, o que lhe valeu a transferência para a Dinamarca, em janeiro.

No Viborg não foi muito feliz, com apenas um golo obtido em 13 jogos, pelo que se mostrou logo recetivo a voltar a Portugal. Havia outros clubes interessados, mas o Portimonense antecipou-se e garantiu o empréstimo.