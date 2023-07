Paulinho apresentado: "Era o meu sonho de criança poder jogar a I Liga"

Paulinho realiza "sonho de criança" ao chegar à I Liga com o Portimonense.

O avançado Paulinho, um dos três reforços apresentados oficialmente pelo Portimonense esta terça-feira, afirmou que está a realizar um "sonho de criança" ao chegar à I Liga, prometendo "dar tudo" pelo emblema algarvio.

"Estou muito feliz por estar aqui, a vestir estas cores, a representar este emblema. Era um objetivo meu desde pequeno, era o meu sonho de criança poder jogar a I Liga portuguesa. E nada melhor do que jogar a I Liga portuguesa com um clube como o Portimonense. Quero dar tudo de mim, quero mostrar o meu valor. É bom para mim estar de volta a Portugal, era algo de que estava a precisar", disse o ponta de lança, em conferência de imprensa.

Além do avançado Paulinho, proveniente do Viborg, da Dinamarca, os algarvios aproveitaram a ocasião para apresentar o guarda-redes Vinicius Silvestre (ex-Palmeiras) e o extremo Ângelo Taveira (ex-Farense), todos eles já anteriormente confirmados pela SAD à Lusa como caras novas para a época 2023/24.

O dianteiro de 23 anos, emprestado por uma temporada pelos dinamarqueses, afirmou-se "pronto para trabalhar a 100%" e, questionado sobre qual é a sua meta de golos para a época de estreia na I Liga, prometeu "muito trabalho e dedicação", sublinhando que "quem trabalha bem acaba sempre por ser recompensado".

Paulinho pode estrear-se oficialmente no domingo, para a Taça da Liga, frente à sua anterior equipa em Portugal, o Estrela da Amadora: "Coincidência, destino, o que lhe quiserem chamar. É o primeiro jogo da nossa caminhada, temos de estar focados nesse jogo, como se fosse qualquer outro adversário. Claro que, para mim, vai ser um jogo com um misto de emoções, mas estou focado na vitória e naquilo que podemos controlar".

O guarda-redes Vinicius Silvestre aceitou o convite dos algarvios depois de ouvir as "boas referências" transmitidas pelo ex-treinador Abel Ferreira e pelo ex-colega Bruno Tabata, que também passou por Portimão.

"O nosso mister [Paulo Sérgio] foi mister dele. É um cara sensacional, que me ajudou muito na minha evolução, tanto como atleta, mas principalmente como homem, [pelos] princípios e valores [transmitidos]. Infelizmente, o futebol brasileiro é assim. Você perde um jogo e há crise, ainda mais no Palmeiras. Acredito que vai sair dessa fase e conquistar muitos títulos", disse o guardião sobre o atual momento de Abel Ferreira no Palmeiras, que soma cinco jogos seguidos sem ganhar no campeonato brasileiro.

Vinicius Silvestre, 29 anos, assinou vínculo de três épocas e disse estar a concretizar "o sonho de poder jogar na Europa".

"O Nakamura, o Gabriel [Souza] e o Tomás [Igreja] são excelentes guarda-redes e eu vim para acrescentar, vim para ajudar a equipa, para que a gente possa fazer uma época excecional", frisou.

O extremo direito Ângelo Taveira, de 23 anos, assinou por quatro temporadas depois de ter terminado o seu contrato com o Farense, em que concluiu a formação e se estreou como sénior, alinhando nos sub-23 no último ano e meio.

"É um passo que, para mim, pode ser melhor. Espero crescer como jogador e alcançar os níveis que eu acho que consigo alcançar. Espero conseguir isso no Portimonense", declarou, assumindo-se também confortável a jogar a lateral, como já aconteceu na época passada.