Pastor deixa Portimonense e segue para o Farense

O clube brasileiro Ferroviária vai voltar a emprestá-lo, desta feita ao Farense

O lateral direito Pastor, um jovem de 22 anos, não vingou no Portimonense (foi utilizado apenas em dois jogos, um na Liga Bwin e outro na Taça da Liga) abandona o plantel, devolvido ao Ferroviária, que detinha o seu passe.

O clube brasileiro, contudo, vai voltar a emprestá-lo, desta feita ao Farense, até final da presente época. Ainda sobre este mercado de janeiro, Paulo Sérgio continua à espera de - pelo menos - um extremo, o que rotula de "extremamente importante", em virtude das poucas soluções de que dispõe.

Seja como for, durante a antevisão do jogo de amanhã no Bessa, destacou a "manobra bem conseguida da SAD", que foi buscar "gente com bastante experiência e mais alguns já a pensar no futuro", com destaque para a zona central da defesa, onde só dispunha de Pedrão e Relvas.