Passou por Fulham, Everton e agora está a caminho de Portimão

Médio inglês Dennis Adeniran tem 24 anos, jogava no Sheffield Wednesday e vai assinar até 2026.

A SAD do Portimonense espera fechar amanhã, domingo, a contratação de Dennis Adeniran, um médio-centro que nas duas últimas épocas jogou no Sheffield Wednesday. O inglês, de 24 anos, terminou contrato e chega a custo zero, devendo assinar por três épocas, até 2026.

"Estamos a concluir as negociações e perto de fechar a contratação", disse fonte da administração dos algarvios a O JOGO.

O jogador, com características de trinco, fez a formação no Fulham, passou pelo Everton e estava no Sheffield Wednesday, onde realizou 51 jogos em duas temporadas, tendo obtido sete golos e três assistências.

Internacional sub-17 por Inglaterra, Dennis é o segundo reforço para o meio-campo dos alvinegros, depois de Dener, o brasileiro que deixou o Al-Tai da Arábia Saudita para voltar ao Algarve.