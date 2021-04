Outros dois históricos alemães de olho em Beto, figura do Portimonense

Além do Wolfsburgo, há mais clubes alemães interessados no ponta de lança, mas a SAD insiste que só no final da época abordará a provável transferência.

O Bayer Leverkusen e o Eintracht Frankfurt estão também "de olho" em Beto, juntando-se assim ao Wolfsburgo - já assumido - na lista de clubes alemães que seguem com toda a atenção os jogos e os golos do ponta de lança do Portimonense.

A cobiça cresce à medida da nota alta dos desempenhos de Beto, mas a SAD não altera uma vírgula ao que vem dizendo: só no final da época se debruçará sobre o tema. Beto tem contrato até 2023 e uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros. É o melhor marcador da equipa, com 11 golos, e vários outros emblemas, nacionais e estrangeiros, também não o perdem de vista. No caso dos alemães, recorde-se que os responsáveis da SAD têm excelentes relações com este mercado, como se atesta pelos negócios de Lumor - que mais tarde rumou ao Sporting - e de Amilton em 2016/17, com o 1860 Munique.

Contactado por O JOGO, o líder da SAD, Rodiney Sampaio, confirmou várias propostas para os nomes que têm estado em destaque, casos do já citado Beto e de Samuel e Fali Candé, mas ficou por aí: "Este não é o momento para conversarmos sobre o assunto". As abordagens "vão ser estudadas somente no final da época", insistiu, e lembrou que "estes jogadores vieram dos sub-23, tal como Luquinha, Anderson e Casagrande", fruto de um projeto que promete: "Temos mais jovens na formação secundária para serem aproveitados e estamos já a fazer contratações. Prevejo outra boa colheita".