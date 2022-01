Oficial: Fali Candé está de saída para clube da Ligue 1

Lateral, que esteve em ação na atual edição da CAN, será reforço do Metz, em situação classificativa delicada em França.

Um das figuras do Portimonense, o defesa Fali Candé vai rumar ao principal campeonato francês. O anúncio foi feito, esta terça-feira, pelo emblema algarvio da Liga Bwiin, ao qual o jogador da Guiné-Bissau esteve ligado desde 2018.

"O encontro de dia 23 de janeiro, diante do Gil Vicente [para a I Liga], foi o último do defesa pelo Portimonense. (...) Fali ruma a França, deixando um agradecimento especial ao clube e adeptos que o acolheram", lê-se no sítio da SAD do Portimonense.

Fali Candé será reforço do Metz, antepenúltimo classificado da Ligue 1, com 17 pontos, num negócio que deverá render, ao Portimonense, cerca de três milhões de euros pela venda maioria do passe do atleta que representou a Guiné-Bissau na CAN.

Contratado em 2018, o lateral de pendor ofensivo, foi promovido à equipa A do Portimonense na época 2019/20, tendo assumido um lugar de destaque a partir da temporada seguinte. Disputou 50 jogos, marcou três golos e fez duas assistências.