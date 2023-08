Oficial: Diaby segue do Portimonense para Inglaterra

O médio franco-marfinense Diaby vai ser emprestado pelo Portimonense ao Sheffield Wednesday, do segundo escalão inglês, confirmou esta sexta-feira o emblema da I Liga portuguesa.

"A Portimonense Futebol SAD chegou a acordo com o Sheffield Wednesday para o empréstimo até ao final da temporada, com opção de compra, do médio Mohamed Lamine Diaby", refere a SAD algarvia em nota divulgada no seu site oficial.

Diaby, de 26 anos, jogou dois encontros da Taça da Liga no arranque oficial da época 2023/24, depois de ter somado 28 partidas oficiais e um golo na última temporada.

Depois de Pedro Sá (Estrela da Amadora), Klismahn (Santa Clara), Henrique Jocú (Feirense) e Bruno Reis (Covilhã), esta é a quinta saída registada no meio-campo do Portimonense em relação à época passada e até agora não chegou nenhum médio para reforçar os algarvios.

A equipa de Portimão, orientada por Paulo Sérgio, estreia-se na I Liga no sábado, no terreno do Gil Vicente (15:30).