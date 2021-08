Udinese confirma Beto como reforço: saiba quanto rende ao Portimonense

Avançado sai do Portimonense para a Serie A

Ponto final parágrafo: Beto deixa o Portimonense e vai representar os italianos da Udinese nas próximas cinco épocas, com os algarvios a meterem ao bolso os 10 milhões de euros de que nunca quiseram abrir mão.

Chega assim ao fim um dos episódios que mais animou os últimos dias de mercado, inclusive com um final feliz para todas as partes envolvidas. O avançado pediu desculpa pela insistência em querer sair e pelo ato de ter recorrido às redes sociais para dar conta do seu desagrado - recorde-se que o Portimonense instaurou um processo disciplinar e vedou-lhe a participação nos treinos - evitando-se assim uma "situação problemática" que podia subir de tom e não era desejada por ninguém, como disse a O JOGO fonte da SAD alvinegra.

O Portimonense tinha recebido, nas últimas horas, uma proposta igualmente interessante, do Bordéus, na ordem dos tais 10 milhões de euros, que, para o jogador, seria menos vantajosa. A Udinese, de resto, já confirmou o negócio, anunciando uma "opção de compra obrigatória", mas, para os algarvios, a interpretação é só uma: Beto foi vendido e assina por cinco anos.

O Portimonense perdeu o seu goleador, mas tem "total confiança nos outros avançados", aludindo a Fabrício, Renato Júnior e Aponza. Quanto ao mais, em janeiro volta a haver mercado...