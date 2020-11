"O que tem faltado? Falhas inexplicáveis que nos levam a perder pontos"

Dener acredita que o Portimonense vai dar a volta ao mau momento.

Dener é um dos elementos com mais anos de casa no Portimonense e por isso mesmo uma voz autorizada para analisar o arranque sofrível da equipa, que ocupa o último lugar da tabela. "A paragem está a servir para o grupo refletir e ajustar o que não tem estado bem. Quando se perde, queremos jogar logo a seguir, para virar o cenário, mas, neste caso, o interregno no campeonato é benéfico para nós", comenta o médio, de 28 anos, a cumprir a sétima temporada nos algarvios.

"O que tem faltado? Como o míster já explicou, são detalhes, falhas inexplicáveis que nos levam a perder pontos. Mas estamos confiantes para o que aí vem", salienta Dener, garantindo que não falta aplicação nos treinos e que, mesmo nos jogos em que a equipa saiu derrotada, "temos protagonizado bons momentos". "Acredito que vamos somar pontos nas próximas partidas e começar a subir na classificação". O próximo jogo é na sexta feira, em Leiria, para a Taça de Portugal, e, não obstante o adversário militar num escalão inferior, Dener tem a perfeita noção de que desafios deste tipo são "sempre complicadíssimos".

De resto, já aprendeu que não se pode facilitar. "Estamos a precisar de uma vitória e não pensamos em outra coisa. Queremos voltar a sorrir", assume, revelando que é na posição seis que "mais gosto de jogar", mas, acima de tudo, "estou pronto para ajudar, e, se o míster quiser que faça de extremo ou que atue a dez, também é para cumprir".

Com a saída de Jadson, a braçadeira passou para Dener, que olha para o símbolo de capitão com um misto de orgulho e responsabilidade. "Tive como capitães o Ricardo Pessoa e o Jadson, com quem aprendi muito e com quem vivi bons momentos. É uma honra usar a braçadeira num clube com a história do Portimonense", comenta o brasileiro. "Sinto que o treinador e a administração confiam em mim e isso ainda mais me motiva para ajudar os meus companheiros a alcançar feitos maiores".