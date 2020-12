O plano do Portimonense para atacar o mercado de transferências

Administração dos algarvios não vai poupar esforços, mais a mais agora que a equipa ocupa um dos lugares de descida na I Liga.

Dois médios e um ponta de lança são as prioridades do Portimonense para atacar a janela de transferências de janeiro, necessidades que, de resto, são conhecidas e já foram assumidas pelo treinador Paulo Sérgio e pelo presidente da SAD, Rodiney Sampaio. As ausências prolongadas de Lucas Fernandes e Pedro Sá, sobretudo do primeiro, levaram desde logo a administração dos algarvios a não poupar esforços no sentido de encontrar as melhores soluções, mais a mais agora, que a equipa ocupa um dos lugares de descida na I Liga.

"Prendas? As coisas estão identificadas desde o início, e, se não fossem algumas peripécias anormais, o plantel estaria mais composto", reconhece Paulo Sérgio. "Perdemos dois jogadores nos últimos dias de mercado e mais um outro, recentemente, que não conseguimos trazer para o Algarve face à pandemia e aos problemas inerentes", avança o treinador, aludindo certamente a Júnior Tavares, Luan e Abang, respetivamente.

"Temos conversado e a administração está a par das necessidades. São precisas mais algumas opções para tornar a equipa mais forte, mas sei que os responsáveis estão a trabalhar nisso". Rodiney Sampaio confirma que é preciso "colmatar as necessidades", na sequência das baixas dos jogadores recentemente operados, lamentando ainda que a contratação do camaronês Abang não tivesse "dado certo", muito embora por circunstâncias alheias à vontade dos alvinegros. Quanto aos alvos, é reservado: "Vamos aguardar pelo final do contrato do Honda com o Botafogo. Depois veremos".