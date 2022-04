O longo jejum do "imperador" Nakajima

Nakajima com a camisola do Portimonense

Nakajima marcou pela última vez há 17 jornadas e ressente-se também do mau momento.

Nakajima só marcou um golo na Liga Bwin, precisamente há 17 jornadas, ou seja, fez agora uma volta. O japonês festejou então na vitória (2-0) sobre o Belenenses, o adversário da última jornada, e, daí para cá, apenas faturou mais uma outra vez, na Taça de Portugal, no jogo de má memória (derrota por 4-2) com o Mafra. Apesar das 18 partidas efetuadas no campeonato e de ser habitual titular desde que recuperou da grave lesão da época passada, o certo é que o "pequeno imperador" está a léguas do rendimento evidenciado quando chegou a Portugal e ao Portimonense: em 2017/18 marcou dez golos e fez 11 assistências e em 2018/19, em meia temporada, antes de ser vendido ao Al-Duhail, somou cinco tentos e outras tantas assistências.

As passagens pelo futebol do Catar e pelo FC Porto não foram muito felizes, mas o pior verificou-se no Al Ain dos Emirados Árabes Unidos, onde o internacional nipónico sofreu, em fevereiro do ano passado, uma fratura da tíbia com rotura de ligamentos. Ainda com ligação aos dragões, Nakajima, 27 anos, voltou a Portimão, na condição de emprestado, onde concluiu a sua recuperação e ficou às ordens de Paulo Sérgio, que o começou a utilizar em outubro. O faro pelo golo está lá, as boas ações ofensivas também, mas nota-se alguma infelicidade na hora d atirar à baliza. Não é por falta de tentativas.

Paulo Sérgio, aliás, já fez questão de frisar que Nakajima "tem sido sacrificado" face às necessidades do grupo, ora jogando a dez, a extremo esquerdo ou como avançado mais móvel.