Avançado iraquiano, que é um caso de enorme popularidade no seu país, começou os treinos e quer justificar a aposta feita pelos algarvios

Mohanad Ali, o avançado iraquiano, falou nas redes sociais do Portimonense, em jeito de apresentação, no mesmo dia em que iniciou os treinos às ordens de Paulo Sérgio. O jovem, de 19 anos, é reforço de janeiro, mas só agora se juntou ao grupo, depois de resolver alguns assuntos de ordem pessoal.

"Quero começar a jogar o mais depressa possível, para começar a mostrar resultados e a aposta que a SAD do Portimonense fez em mim", disse Mohanad, conhecido por Mimi entre os milhares de adeptos do seu país, que, de resto, acompanharam e vibraram com as primeiras declarações do jogador, através do site do clube, postando centenas de mensagens e cerca de dois mil likes nas duas horas imediatas a estas palavras.

"Estou contente por chegar ao futebol europeu e em particular ao Portimonense, que fez tudo para me contratar. Por isso desejo justificar a aposta, e, com a ajuda dos meus colegas, ajudar a equipa a alcançar bons resultados", sublinhou o avançado, que vai atuar com o número 13 e é opção para o jogo no Dragão, caso o treinador assim o entenda. "Os adeptos também são muito importantes e acredito que não vai faltar apoio", frisou ainda.