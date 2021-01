O curioso pormenor na apresentação do novo guarda-redes do Portimonense

Kosuke Nakamura foi apresentado esta terça-feira como reforço do emblema algarvio.

O guarda-redes japonês Kosuke Nakamura foi esta terça-feira apresentado como reforço do Portimonense, mas é de destacar um curioso pormenor durante a apresentação.

Na impossibilidade de Tsukasa Shiga, responsável de um dos principais patrocinadores do Portimonense, estar presente, o clube decidiu colocar um cartão com a sua imagem entre o guardião e Rodiney Sampaio, presidente da SAD.

Nakamura, de 25 anos, foi contratado aos japoneses do Kashiwa Reysol, clube no qual fez a sua formação, tendo representado a seleção do Japão em seis ocasiões.

"O Portimonense, um clube bastante famoso no Japão, já há algum tempo que se manifestou interessado na minha contratação e como senti que me queria, decidi sem pensar", disse o jogador, durante a apresentação, no Estádio Municipal de Portimão.

Nakamura indicou que a decisão foi também influenciada "pelas boas referências do clube transmitidas pelos compatriotas Anzai e Gonda", ambos conhecedores do trabalho efetuado no Portimonense.