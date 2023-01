"Nunca vou esquecer o golo na Luz. Ainda hoje gosto de o visionar e até me emociono"

Lucas Possignolo fez história, na época passada, ao marcar no primeiro triunfo de sempre em casa do Benfica. Agora ao serviço dos chineses do Zhejiang, brasileiro considera que o segredo pode voltar a passar por uma boa organização defensiva e pelo constante pensamento positivo da equipa.

Foi há pouco mais de um ano, mas o jogo e a proeza continuam bem vivos na memória de Lucas Possignolo: o Portimonense ganhou na Luz, por 1-0, naquela que foi a primeira vitória de sempre dos algarvios no campo do Benfica, com o golo a ser apontado, precisamente, pelo central que agora atua nos chineses do Zhejiang.

Em vésperas de nova deslocação à casa dos encarnados, Lucas recorda a O JOGO esse fim de tarde do dia 3 de outubro do ano passado. "É um golo que nunca vou esquecer, claro. Ainda hoje gosto de o visionar e até me emociono", confessa o defesa brasileiro, um dos símbolos recentes do clube de Portimão, onde permaneceu oito temporadas e ajudou a algumas conquistas. O golo aconteceu aos 66 minutos e foi obtido de cabeça, ao primeiro poste, na sequência de um canto apontado por Lucas Fernandes.

Será que a história pode repetir-se? "Acho que sim. Na época passada, quando ganhámos, o Benfica também nunca tinha perdido na Luz. Nada é impossível", diz Lucas, mesmo sabendo que houve diversas alterações nas duas equipas. "O segredo passa, sobretudo, por estar bem organizado em termos defensivos. Se assim for, é mais fácil sair em transições e tentar chegar ao golo."

Prosseguindo, Lucas Possignolo sublinha que "o mais importante é a mente, é acreditar sempre e ter pensamento positivo", o que, em sua opinião, pode fazer toda a diferença. No triunfo da época transata, recorde-se, os algarvios passaram por algumas aflições, mas nunca tremeram no processo defensivo "nem fomos abaixo quando não tínhamos bola."

Lucas continua a acompanhar a carreira do Portimonense, embora não consiga ver todos os jogos em virtude da diferença horária. Satisfeito com a aventura na China, com o Zhejiang a procurar um lugar que lhe permita disputar a Champions asiática, o central acredita que Paulo Sérgio, a SAD e os jogadores vão conseguir, rapidamente, assegurar a permanência e rubricar uma segunda volta do campeonato "o mais tranquila possível".

Feliz, mas com saudades

O brasileiro, de 28 anos, considera que se adaptou bem à vida e ao futebol da China, apesar das diferenças óbvias, em especial as culturais. Sente-se feliz, faz o que gosta e o rendimento também é bom. Só as saudades atrapalham. "Tenho a minha esposa e a minha filha comigo, são a minha base e isso faz toda a diferença, mas sinto saudades do resto da família, dos meus pais, irmã e sobrinhos." No plantel do Zhejiang figura outro jogador bem conhecido dos portugueses: o extremo Matheus, que brilhou no Braga.