Jogar na I Liga é o objetivo que o filho mais velho do clã Conceição quer concretizar nos algarvios. Enfrentar o FC Porto não acrescentará nenhum sentimento especial: "É como os outros".

"O meu pai é o meu pai e eu sou eu. Percebo a ligação, mas, no dia a dia, serei apenas mais um para ajudar a equipa", salientou Sérgio Conceição, reforço do Portimonense, apresentado pelo presidente Rodiney Sampaio, que estava de olho no lateral desde os tempos em que este passou pelo Estrela da Amadora. Após meia época nos belgas do Seraing, o ingresso nos algarvios foi, explicou o defesa, "uma oportunidade que surgiu, e eu, como bom português que sou, tenho o objetivo de jogar na I Liga."

Sérgio promete "muito trabalho, profissionalismo e amor à causa", porque quer mostrar aquilo de que é capaz. "Sinceramente, sinto-me feliz. Passei por momentos complicados, porque tem sido mais difícil do que muita gente pensa, mas, agora, quero estrear-me na I Liga e complicar a vida ao treinador. Não vim passar férias", atirou, reconhecendo que o atual dono da lateral direita, Moufi, é um excelente jogador. "Mas se não for eu a acreditar em mim...", avisou.

Aos 26 anos, Sérgio Conceição quer colocar a cereja em cima do bolo numa carreira que começou "de baixo", mas da qual se orgulha. O jogo frente ao pai, lá para abril, pode esperar. "Será como todos os outros. Nunca joguei pelo FC Porto, é um clube que respeito, mas quero ganhar sempre", vincou, elogiando o que encontrou em Portimão. "Já conheci algumas realidades e fiquei surpreendido, pela positiva, com as excelentes condições de trabalho. Um clube assim tem de ser maior", finalizou o filho mais velho do clã Conceição, que assinou até fim da época, com outra de opção.