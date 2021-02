Nome sonante no Algarve: Honda já mostra a camisola do Portimonense

Internacional japonês é reforço do clube algarvio para o que resta de temporada.

Depois de ter confirmado, logo pela manhã, no twitter, que ia jogar em Portugal, o japonês Keisuke Honda "apresentou-se" já equipado com as cores do Portimonense, acompanhado por Rodiney Sampaio, presidente da SAD. O contrato é válido até final da época.

Honda tem 34 anos e vai atuar no oitavo campeonato da sua carreira, na sequência de um percurso de sucesso, sobretudo quando vestiu as camisolas do Milan e do CSKA. No último ano representou os brasileiros do Botafogo e era agora um jogador livre. Está há algumas semanas em Portimão, onde recuperou de uma lesão, e agora não tardará a estar à disposição de Paulo Sérgio

. Foi 98 vezes internacional pela seleção nipónica, pela qual participou em três Campeonatos do Mundo.

