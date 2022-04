Negócio fechado: Portimonense empresta Lucas Fernandes ao Botafogo

Lucas Fernandes era habitual titular do onze de Paulo Sérgio e já não vai estar no próximo jogo, no Estádio do Dragão, frente ao FC Porto.

O médio Lucas Fernandes vai ser jogador do Botafogo, emprestado pelo Portimonense até ao fim do ano de 2023 e com opção de compra por parte dos brasileiros,

Caso Lucas Fernandes faça 70 por cento dos jogos, o Botafogo acionará a compra do médio, o que significará um encaixe de quatro milhões de euros para os cofres dos algarvios.

O interesse do Botafogo, agora dirigido por Luís Castro, tinha já algumas semanas, mas a SAD do Portimonense não quis logo fazer negócio, atendendo a longa série de jogos sem vitórias.

O triunfo sobre o Famalicão abriu agora espaço para a cedência, inclusive porque o mercado no Brasil encerra esta terça-feira.

