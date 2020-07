"Não tenho olhado sequer para a classificação", garante Paulo Sérgio

Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, falou depois da vitória, por 2-1, diante do Boavista em partida da 32ª jornada da I Liga.

Foi preciso saber sofrer: "Boavista é uma boa equipa, com grande dignidade, bem trabalha pelo Daniel e eu sabia que, na segunda parte, eles iriam à procura do prejuízo. Não é fácil mantermo-nos os 90 minutos a pressionar da forma como o fizemos durante os primeiros 45. Mesmo assim, fomo-lo fazendo durante largo período. Criámos mais situações para ver se carimbávamos o resultado. Não aconteceu e, já se sabe, têm jogadores com qualidade na bola parada, estávamos avisados disso. Até me parece que a falta não é correcta: ", porque ele chutou no pé do meu jogador, mas não quero entrar sequer por aí. Foi um bom jogo, a minha equipa teve muita qualidade e estou muito satisfeito com a entrega, que não me canso de enaltecer. Ao longo destas semanas, tem tido uma entrega inexcedível e, normalmente, o trabalho para os seus dividendos"

Sensação de terminar uma jornada acima da linha de água: Para mim, é a mesma, são mais três pontos de que precisávamos, mas, como tenho dito sempre, não tenho olhado sequer para a classificação. Sei que, acima de tudo, temos de fazer o nosso. Se não, não adianta nada fazermos contas. Até hoje, não fiz contas. Sei que, se fizermos o nosso, vamos atingir o nosso objetivo. É disso que andamos sempre à procura. Houve aqui agora duas derrotas, antes deste jogo, em que merecíamos mais e que não nos colocaram a respirar melhor. Pelo que temos feito até aqui, já podíamos estar numa situação mais desafogada. De qualquer das formas, é apenas uma análise. O foco é o mesmo, amanhã já há treino, há que recuperar, jogar, recuperar, porque já temos aí um embate dificílimo na Mata Real, portanto, é este o caminho: ir à procura dos pontos, ir à procura de sermos felizes, não deixar correr o marfim. Temos de ser proativos e ter muita crença no trabalho, que eles têm tido e isso faz-me acreditar que vamos ter um final feliz."

Confiança na permanência: "Sempre tive, mas nós também sabemos que isto é futebol. Uma coisa é ter a convicção por aquilo que vemos todos os dias, pelo trabalho; outra coisa é um jogo de futebol e ainda há duas semanas e na semana passada merecíamos mais do que tirámos dos jogos e tirámos zero. Portanto, nunca podemos pensar que está feito, que temos qualidade e vai acontecer por si só. Isso não adianta nada. Acreditar é importante, mas a atitude é que faz a diferença."

Palavra para os adeptos: "Um enorme abraço para eles. Desde o primeiro dia, não lhes prometi a permanência, prometi que me ia empenhar todos os dias a tentar e é o que estou a fazer. Estou-lhes imensamente agradecido porque, não podendo estar no estádio, vão-nos buscar à academia, acompanham-nos até aqui ao estádio, marcam presença, mostram aos jogadores que estão com eles e isso também tem sido determinante. O meu grande abraço para eles e o meu agradecimento, em nome do grupo"