"Imaginava que ia dar um bom jogador, mas não notícia de primeira página"

Beto tem sido o goleador do Portimonense

Beto, avançado do momento em Portugal, é seguido por vários clubes, mas garante estar à margem de tudo, apontando o foco para a permanência do Portimonense, com o desejo de continuar a aprender.

Alto, possante e forte no ataque à profundidade, Beto desatou a marcar golos desde que se tornou aposta séria de Paulo Sérgio no Portimonense. A O JOGO, conta as peripécias de uma carreira subida a pulso e diz que agora é mais marcado "em cima".

Imaginava, há dois anos, quando chegou do Montijo, que ia ser primeira página dos jornais?

-Imaginava que ia dar um bom jogador no Portimonense, mas não pensava que pudesse ser notícia de primeira página. Acreditava que ia ter a minha oportunidade, que ia evoluir e trabalhar para atingir um nível melhor e conseguir fazer alguma coisa na equipa.