Declarações de Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, após o empate com o Santa Clara (1-1), nos Açores, em jogo da 23.ª jornada da Liga Bwin.

Primeira parte e lesão de Ricardo Matos: "A primeira parte é uma parte muito bem controlada por nós, em que não merecíamos ir para o intervalo a perder por 1-0 num lance em que a sorte e o azar fazem parte. (...) Uma primeira parte em que tivemos o infortúnio de perder o nosso ponta de lança. Eu naquele momento optei por ficar com três homens móveis.

Segunda parte e resultado justo: "O Santa Clara teve ali um período em que tomou conta do jogo [na segunda parte] em que eu não estava a gostar nada da forma como as coisas estavam a andar. Era uma e outra e não reagimos da melhor maneira a essa nuance tática com o Cryzan muitas vezes a receber sozinho no centro do terreno. Começámos a mexer para alterar o estado das coisas. Depois, no resto da segunda parte, tanto podia ter caído para um lado como para outro, dai eu não dizer que perdi dois pontos. Não posso afirmar isso. Acho que o resultado se ajusta."

Mercado de transferências de inverno: "Um mês de janeiro que foi muito difícil para nós. Como sabem, somos um clube vendedor e que, para além das saídas que se efetivaram, houve muitas outras cabeças a pensar que se calhar eram o momento de darem o salto e saírem para outras paragens. Isso mexe muito com os grupos e com a cabeça dos atletas. Não foi um processo fácil de gerir e ainda continua".