Theodoro Fonseca não poupa a arbitragem e o VAR do Portimonense-Santa Clara, apontando um penálti que ficou por assinalar quando o resultado estava 0-0.

Theodoro Fonseca reagiu de forma enérgica ao que rotula de "erro grosseiro", ocorrido no jogo Portimonense-Santa Clara, que terminou com a vitória dos açorianos, por 2-1. O acionista principal da SAD dos algarvios refere-se a um lance aos 36 minutos, entre João Afonso e Fabrício, alegando que ficou uma grande penalidade por marcar, tal como o treinador Paulo Sérgio já dissera, nas declarações prestadas logo após o final do jogo. Acresce que, na sequência desse lance, o Santa Clara ganhou um canto, do qual nasceu o primeiro golo do desafio.

"Um erro grosseiro como este acaba com o futebol, com a credibilidade, com os investidores e com os patrocinadores. E afasta os adeptos do futebol, face, precisamente, a essa descredibilização total. Não adianta um clube gastar milhões, em infraestruturas, em relvados, em jogadores e equipas técnicas, para, depois, um erro grosseiro deitar tudo a perder. É inadmissível", atira Theodoro, argumentando que o árbitro estava a dez metros do lance. "Com todo o aparato tecnológico, como é possível?", interroga-se o empresário.

"O árbitro tinha de ver, mas, caso não tenha visto, o que lá está a fazer o VAR? Não há desculpas nem atenuantes. O defesa do Santa Clara não vai à bola, vai ao corpo do Fabrício", vinca ainda. Assinale-se que Fábio Veríssimo foi o árbitro e Miguel Nogueira o VAR.

"Com estes erros - e ultimamente têm sucedido vários e graves - o futebol português está de luto. Não aconselho ninguém a investir nos clubes nacionais. A verdade do futebol está deturpada e eu assim fico de fora", ameaça Theodoro Fonseca, agastado com a situação e chegando mesmo ao ponto de dizer a O JOGO que vai "ponderar uma eventual saída". "Tenho muita consideração pela FPF, pela Liga, pelos seus presidentes, mas a verdade é que estão sendo traídos. A parte tecnológica, que não devia falhar, está a dar cabo do futebol".

A terminar, o principal rosto da SAD do Portimonense sustenta que "até a passagem destas imagens para o exterior, através das nossas operadoras, mancham a imagem do futebol português e é mau para a indústria". "O Portimonense exige explicações sobre a atuação do VAR. É inacreditável como, no mínimo, não chama o árbitro. Já fomos muitas vezes prejudicados! Somos educados, mas parvos é que não".