Nakajima voltou à ação em Portimão em ensaio promissor

quipa de Paulo Sérgio venceu os sub-23, por 6-0, mas o maior destaque vai para o regresso do japonês, que estava lesionado desde fevereiro.

O extremo Nakajima voltou ontem, sábado, à ação, depois de largos meses sem competir, na sequência da grave lesão sofrida (fratura da tíbia, com rotura de ligamentos) em fevereiro, quando representava o Al Ain. O regresso verificou-se no jogo-treino da equipa principal com a formação sub-23, e, para lá do resultado - uma goleada de 6-0 dos pupilos de Paulo Sérgio -, a nota de maior destaque vai mesmo para o japonês, que nas duas últimas semanas passou a integrar o grupo, já recuperado, mas, obviamente, a precisar de adquirir ritmo.

Com os minutos "ganhos", cresce a expectativa em redor de uma possível utilização de Nakajima no próximo compromisso oficial do Portimonense, marcado para deste domingo a uma semana, com a Oliveirense, para a III eliminatória da Taça de Portugal.

O ensaio decorreu no relvado da Penina e os dois treinadores rodaram todos os jogadores disponíveis dos respetivos plantéis. Ao intervalo, o marcador registava 2-0, com ambos os tentos a serem apontados por Aylton Boa Morte.

No segundo período do encontro, Renato Júnior também bisou, dando excelentes indicações a Paulo Sérgio, com os restantes golos da equipa principal a serem assinados por Pedrão e Saná.