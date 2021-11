"Nakajima? Não é à toa que tem a qualidade que tem. Tem contrato com o FC Porto..."

Declarações de Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, após a vitória na visita ao Fanalicão (3-0), no encontro da 12.ª jornada da Liga Bwin.

Análise da vitória: "Fizemos um jogo muito competente, que se adivinhava difícil, como foi, apesar do resultado desnivelado. O Famalicão é uma boa equipa, com um excelente treinador e nós tivemos o condão de nos preparar de forma humilde em busca dos nossos objetivos. Fizemos um jogo muito sério."

Evolução: "Acho que a equipa tem crescido. Porque é impossível pressionar bem 90 minutos e a equipa tem crescido nesse aspeto. Foi o que se passou no jogo. Quando nos foi permitido pressionámos bem, não deixámos o Famalicão ligar o jogo como tão bem faz. Quando não foi possível soubemos defender bem. Quando tivemos bola tivemos muita qualidade."

Maratona: "A equipa está de parabéns e tem que se manter humilde e focada porque não está nada feito. Isto é uma maratona. Estamos satisfeitos com a classificação que temos, mas nada está feito."

Nakajima: "As equipas fazem-se de quem toca violino e quem toca bombo. Não se faz só de Nakajimas. E quando os coletivos estão fortes, os individuais aparecem. E hoje apareceram jogadores na equipa com prestações acima da média, e não só o Nakajima. Mas há ali uma qualidade diferenciada, não é à toa que tem a qualidade que tem. Tem contrato com o FC Porto. Do Nakajima o que nós esperamos é isto mesmo, que ele consiga fazer a diferença, e consegue. Tem muita qualidade para isso. Mas também me interessa sublinhar o que ele faz quando não tem bola."