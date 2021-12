"Nakajima é um craque que queremos recuperar para ir ao Mundial do Catar"

Super satisfeito com o trabalho do treinador e com a bela carreira do Portimonense, Rodiney Sampaio, líder da SAD do Portimonense, garante que este é um casamento perfeito.

Além da continuidade do treinador, manter Pedrão e Nakajima fazem parte dos planos da administração, que não pensa em abrir mão dos principais ativos e tem avançados referenciados, tal como Rodiney Sampaio revelou a O JOGO.

No início da época esperava estar, nesta altura, a "cheirar" os lugares europeus e nos "quartos" da Taça?

-Honestamente, trabalhamos há seis épocas com grandes ambições, espelhando a realidade do nosso clube, cidade e adeptos. Dividimos o projeto entre estruturas e desportivo, e as expectativas são a realidade de hoje. Tudo a seu tempo. Os nossos objetivos passarão sempre primeiro pela permanência, com humildade e os pés no chão.

Será este o plantel mais equilibrado dos últimos anos, com opções para todos os gostos?

-Tudo tem sido pensado e projetado. O equilíbrio e as opções de hoje são fruto do trabalho do scouting, da base dos sub-23 e daquilo que o nosso treinador tem tido o cuidado e a excelência de trabalhar.

Pondera haver alguma saída ou entrada na próxima janela de mercado?

- Temos alguns jogadores que se têm dedicado muito. Dão o máximo de si em prol do clube e temos o compromisso de ajudar. Há atletas que estão connosco há muitos anos e também têm de dar o salto. Mas tudo tem o seu valor. Acima de tudo está o clube, é este o pensamento da administração e o meu também. Temos seis "estrangeiros" já com o passaporte português e isso prova que apostamos na continuidade e no ADN do Portimonense, embora com as portas abertas para quem o merece.

E o caso do avançado, que ficou mais ou menos em stand by após a saída do Beto?

-Os avançados estão no laboratório, até ficarem a cem por cento. Acreditamos muito nos jovens que temos, e, claro, existem opções, referenciadas, mas sem pressas, como fizemos com o Beto, Tabata e outros.

O Paulo Sérgio acaba contrato esta época. É para manter? Estão agradados com o trabalho dele...

- É para manter! Ambas as partes estão super satisfeitas. O Paulo é um homem enorme, frontal sempre e grandíssimo profissional. Está a ser um casamento perfeito.

Admite acionar a opção pelo Pedrão?

- O Pedrão estava há muito referenciado por nós. Sabemos do seu potencial e temos imensa vontade que continue, tal como sucede com o Ângulo e o Renato Júnior.

E o caso do Nakajima, que perspetivas?

- O Nakajima é um filho do Portimonense. Um craque que queremos recuperar para ir ao Mundial do Catar, para voltar a demonstrar de novo todo o seu valor. É jogador do FC Porto, mas nunca desistimos dele.