Médio do Portimonense em destaque: "É um craque e vai fazer mais golos"

Danny conhece bem o médio brasileiro, que já faturou por duas vezes em quatro jogos, e vê nele uma séria ameaça ao favoritismo de que goza o Sporting.

"O Maurício é um craque", atira Danny a propósito do médio, reforço de janeiro do Portimonense que marcou dois golos decisivos e está a deixar uma bela imagem. O ex-internacional português conhece bem o brasileiro, de quem foi companheiro de balneário no Zenit. "Continuamos a falar com muita regularidade. Primeiro fomos adversários [jogava Maurício no Terek Grozny] e depois atuámos juntos quase três épocas. Fizemos amizade, as nossas famílias também, e é uma daquelas pessoas que vai ficar na minha vida para sempre. É boa gente, um grande amigo e tivemos um convívio espetacular".

Antigo médio é amigo do peito do reforço de janeiro, com quem jogou no Zenit e que classifica como "jogador completo". Sobre os leões, diz que não podem perder pontos para chegar à Champions.

O antigo médio falou também a O JOGO sobre o próximo jogo dos algarvios, que no sábado recebem o Sporting, mas muito da conversa incidiu sobre Maurício, que leva quatro jogos e dois golos, ambos obtidos na condição de suplente utilizado e à entrada da área. "Ele aparece muito bem nessa zona. Diria mesmo que o Maurício é um jogador completo, um box-to-box que sabe gerir os momentos, ataca bem e gosta de ter bola. Parece adivinhar em que sítio ela vai surgir. Além disso, remata com precisão, bate bem os livres e vai fazer mais golos", sustenta Danny, sem excluir a hipótese de o poder fazer já perante os leões.

Danny, de 39 anos, jogou em Slávia Praga, Zenit, Dínamo de Moscovo, Sporting e Marítimo

Danny, recorde-se, jogou 12 anos na Rússia, primeiro no Dínamo de Moscovo e depois no Zenit, onde viveu os melhores tempos, período em que era presença assídua na Seleção Nacional, pela qual realizou 38 jogos e obteve quatro golos. Antes disso, por cá, atuou - e fez toda a formação - no Marítimo e no Sporting. "O jogo de amanhã? O Sporting é sempre favorito e luta para ser campeão, embora esta época esteja longe dessa meta, sobretudo por ter perdido jogadores importantes, cujas saídas não foram colmatadas. O grande objetivo, agora, é não perder pontos para chegar a um lugar que dê entrada na Liga dos Campeões".

Espectador atento de todo o futebol, Danny, de 39 anos e já retirado dos relvados, releva as recentes boas exibições dos leões na Dinamarca, com o Midtjylland, e frente ao Estoril, mas reconhece que o Portimonense vai ser um osso bastante difícil de roer. "Tudo se decide em campo e o Gil Vicente, com o FC Porto, acabou de prová-lo. O Portimonense está equilibrado e podia ter pontuado em Famalicão, pelo que no sábado vai dar tudo para o conseguir, perante um Sporting cujo treinador sabe gerir bem todas as situações", avalia.