Maurício dá o "sim" para continuar no plantel do Portimonense

Maurício com a camisola do Portimonense

Médio brasileiro foi reforço de janeiro e deu nas vistas.

Só um volte-face inesperado impedirá que Maurício prossiga a carreira no Portimonense, depois de ter alinhavado com a SAD os pormenores de um novo contrato.

Reforço de janeiro, o médio brasileiro, 34 anos, contribuiu em larga escala para carimbar a permanência, com três golos decisivos e boas exibições, e, depois, de ter conversado com a família, resolveu dar o "sim" à proposta para continuar no plantel, estando pronto a viajar para o Algarve. O próprio Maurício já dissera ao nosso jornal que estava inclinado a prosseguir no clube.

Parte do plantel, entretanto, inicia hoje os exames médicos, no Centro de Treinos Dois Irmãos e Hospital de Alvor.