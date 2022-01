"Matador" é a prioridade do Portimonense, mas Leo Souza está difícil

Paulo Sérgio quer forçosamente reforçar o ataque. Negociações por Leo Souza complicam-se

A SAD do Portimonense continua no mercado à procura do desejado ponta de lança, na tentativa de satisfazer as pretensões de Paulo Sérgio, que pretende um "matador" para colmatar a lacuna deixada em aberto desde o verão passado, quando Beto rumou à Udinese.

Dos atuais avançados, Fabrício e Aponza somam apenas um golo cada, na Liga Bwin, enquanto Renato Júnior está em branco, embora tenha faturado por duas vezes na Taça de Portugal. Acresce que o melhor marcador da equipa, Aylton Boa Morte (oito golos), rumou na passada semana para o futebol dos Emirados Árabes Unidos. Chegou agora Welinton, que estava emprestado, mas não se trata de um finalizador nato.

O primeiro alvo, noticiado por O JOGO, é o brasileiro Leo Souza, de 24 anos, que estava a jogar na China e foi companheiro de Ewerton e de Fabrício nos japoneses do Urawa. O negócio, porém, não se afigura fácil, já que o ainda jogador do Shandong aufere um salário considerado muito alto.