Mascarenhas promovido à equipa principal do Portimonense: "Quero manter esta boa fase"

Jovem avançado, que tem dado nas vistas na equipa de sub-23, começou a trabalhar com Paulo Sérgio e quer manter o rendimento para justificar a aposta. O melhor marcador na fase de apuramento do campeão da Liga Revelação, com seis golos nos últimos seis jogos, é forte no jogo de cabeça e movimenta-se bem na zona de finalização

Francisco Mascarenhas está na calha para ser o próximo jogador do Portimonense, oriundo dos sub-23, a tentar a sua sorte na alta roda do futebol português. O jovem tem 21 anos e começou agora a trabalhar com Paulo Sérgio, que não ficou indiferente aos golos do avançado, que cumpre a segunda época no clube, depois de ter feito a maior parte da sua formação no Estoril.

Em 19 jogos pelos sub-23, Mascarenhas apontou nove golos, seis deles nos últimos seis jogos, período em que confirmou toda a sua veia goleadora. Aliás, na fase de apuramento do campeão da Liga Revelação, que ainda decorre, é ele o melhor marcador, com os tais seis remates certeiros. "Estou muito feliz por integrar a equipa principal. Atravesso um momento muito bom nos sub-23 e é um orgulho treinar com o grupo que disputa a Liga Bwin. Prometo dar o meu melhor e quero manter esta boa fase para justificar a aposta", disse o jogador, citado pela sua assessoria.

Mascarenhas atua a ponta de lança e finaliza bem, sendo exímio no jogo de cabeça, porventura o seu ponto mais forte, embora não seja muito alto (1,75 metros). Gosta de se movimentar e de ir à procura da bola, características que muitas vezes "baralham" os defesas contrários. Embora esteja a evoluir sob as ordens de Paulo Sérgio - o plantel voltou ontem aos treinos -, vai, em princípio, continuar a atuar pela equipa secundária, que tem o próximo jogo marcado para a semana, dia 5 de abril, com o Estoril.

Na linha de Beto, Fali e outros

No futebol do Portimonense são vários os jogadores que têm saltado dos sub-23 para a equipa principal com total sucesso, casos de Beto e Fali Candé, que jogam agora em Itália e França, e de outros que estão às ordens de Paulo Sérgio, como Samuel, Relvas, Luquinha, Anderson, Aponza e Sana. Para a SAD, sempre foi uma questão de honra fomentar este tipo de projeto, que encontrou total cobertura nas ideias do treinador, que, de resto, tem abordado o tema com frequência. Cabe agora a Mascarenhas, que estava há muito no radar de Paulo Sérgio, confirmar a (boa) tendência.