Marítimo venceu o FC Porto e Paulo Sérgio alerta: "Certamente estão muito confiantes"

O treinador Paulo Sérgio disse que o Portimonense vai "tentar fazer um bom resultado" na deslocação ao Marítimo, no sábado, no jogo da quarta jornada da I Liga.

"Tenho sentido a equipa a trabalhar muito bem, por isso as perspetivas são as melhores e estou otimista de que vamos à procura de um bom resultado", disse o técnico dos algarvios.

Paulo Sérgio falava na conferência de imprensa de antevisão ao encontro que opõe o Portimonense, 15.º classificado, com um ponto, ao Marítimo, terceiro, com seis, agendado para sábado, às 15h30, no Estádio do Marítimo, no Funchal, na ilha da Madeira.

O treinador antevê que vai defrontar "uma equipa muito forte, a atravessar um momento de confiança, com uma entrada muito boa no campeonato e uma vitória" na última jornada diante do campeão nacional, o FC Porto.

"É uma equipa que, certamente, está muito confiante, muito competente, que não mudou muito da temporada passada e com uma equipa técnica muito boa", destacou.

Paulo Sérgio referiu que jogar no Estádio do Marítimo "é sempre muito difícil para qualquer equipa", perspetivando "um jogo duro e difícil".

"É um jogo que espero bem jogado e que consigamos demonstrar aquilo de que somos capazes", sublinhou.

O treinador acrescentou que a paragem no campeonato foi aproveitada "para trabalhar bastante, corrigir e melhorar determinados aspetos, nomeadamente fazer com que jogadores que chegaram ao clube estivessem mais identificados com tudo os que os rodeia".

"Sinto que existe crescimento, mais convicção no que tem de ser feito e daí mais confiança no que me transmite o grupo", frisou.

Segundo Paulo Sérgio, os jogadores estão praticamente todos disponíveis para defrontarem o Marítimo, à exceção dos laterais direitos.

Moufi "está com uma limitação física" e Hackman "não tem ainda os índices físicos necessários", depois de ter sido submetido a uma intervenção cirúrgica a uma hérnia inguinal.