"Mais critério não fazia mal. Parece que estes jovens estão a jogar Liga e Champions"

Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, queixa-se da falta de tempo de descanso entre jogos.

O ponto averbado pelo Portimonense frente ao Rio Ave permite que a equipa conserve uma posição relativamente confortável, mas ainda longe de garantir, matematicamente, a permanência, em virtude do aglomerado de clubes situados na metade inferior da tabela, com poucos pontos a separá-los.

Paulo Sérgio não se cansa de insistir neste ponto, numa altura em que dirigiu alguns "avisos" para o escalonamento do calendário nesta fase final da época. É que os algarvios são aqueles que menos descansam...

"É terrível. Jogámos com o Benfica com menos um dia do que o adversário para recuperar, depois com o Farense, com menos dois dias de descanso, tal como sucedeu agora, frente ao Rio Ave. E na próxima jornada, com o Belenenses, temos menos um dia de intervalo entre jogos", queixa-se o treinador.

"Para uma equipa jovem, como a nossa, também precisamos de trabalhar, mas nesta fase só recuperamos. Há vários casos de lesões musculares por aí e é perigoso. Ainda há pouco tempo, o intervalo de um jogo para o outro era de dez dias ou quase. Um bocado de melhor critério não fazia mal nenhum. Para estes jovens, parece que estão a jogar o campeonato e a Champions", atirou.

Paulo Sérgio considera que tem de "olhar bem para dentro e tomar decisões", referindo-se, por exemplo, a Beto, cuja "frescura física não é a mesma". E há "mais jogadores que acumulam esforço, e, com menos tempo de recuperação do que os adversários, perdemos alguma coisa da nossa matriz". Os alvinegros voltam a atuar quinta feira, no Jamor, frente ao Belenenses.