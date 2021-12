Lucas Fernandes e Moufi falharam Sporting por estarem infetados com covid-19

Dupla do Portimonense falhou o jogo em Alvalade.

O médio Lucas Fernandes e o lateral-direito Moufi testaram positivo à covid-19, motivo pelo qual falharam o duelo desta quarta-feira, no reduto do Sporting. São os primeiros casos detetados esta época no plantel algarvio.

Moufi, refira-se, era totalista esta temporada, tendo cumprido todos os jogos e todos os minutos oficiais da época.

De referir também que o brasileiro Lucas Fernandes passou o Natal com Bruno Tabata, médio do Sporting que também está infetado. No convívio estiveram ainda presentes Matheus Reis, lateral do Sporting, e Lucas Veríssimo, defesa-central do Benfica.