Lateral brasileiro está perto de ser reforço de inverno no Portimonense

Além de Diogo Rodrigues, dos sub-23, Igor Inocêncio pode também ser alternativa a Moufi.

Igor Inocêncio, um lateral brasileiro de 23 anos, está perto de assinar pelo Portimonense, na condição de emprestado pelo Ceará. O jogador realizou 15 partidas no ano transato e poderá ser a alternativa que os responsáveis do clube algarvio pretendem para a lateral direita, posição ocupada por Moufi, por ora sem concorrência direta.

Caso se confirme o acordo, será válido por época e meia, tal como os media brasileiros já anunciaram, faltando ainda o anúncio por parte dos alvinegros.

Igor passou pelo Coritiba, emprestado pelo Juventude de Caxias do Sul, e, embora sem atingir um grande destaque, pode ser reforço de inverno do Portimonense, que conta ainda com Diogo Rodrigues, dos sub-23 (um golo apontado em 11 jogos), para ser alternativa ao até agora indiscutível Fahd Moufi.