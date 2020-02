Lance com Bolasie na Taça da Liga vale jogo de suspensão a central do Portimonense

Willyan Rocha, jogador do Portimonense, com Bolasie

Willyan Rocha, jogador dos algarvios, foi punido pelo Conselho de Disciplina.

Willyan Rocha, jogador do Portimonense, foi castigado com um jogo de suspensão por simular agressão num lance com Bolasie, motivando a expulsão do extremo do Sporting, no jogo da terceira jornada da Taça da Liga.

O comunicado divulgado esta terça-feira pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) refere ainda que o defesa brasileiro vai pagar uma multa no valor de 204 euros, contudo, pode recorrer do castigo, que deverá ser interposto no prazo de cinco dias úteis.

O lance remonta à terceira e última jornada do grupo C da Taça da Liga, em Portimão, quando o avançado congolês do Sporting recebeu o segundo cartão amarelo e respetiva ordem de expulsão, aos 45 minutos, num lance em que apenas toca no braço de Willyan Rocha. Apesar da inferioridade numérica, os leões acabariam por vencer por 4-2, garantindo o apuramento para a final four da prova.