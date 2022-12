Pedro Silva, o treinador dos guarda-redes do Portimonense, fala da imensa qualidade dos seus pupilos dos últimos anos e diz que o atual dono das redes é já um caso sério de eficácia.

