Kosuke Nakamura está lesionado e falha Portimonense-Estrela da Amadora

O guarda-redes Kosuke Nakamura ainda não recuperou da lesão sofrida ao serviço da seleção do Japão e falha esta noite a receção ao Estrela da Amadora, tudo indicando que seja rendido por Vinícius, o brasileiro que é reforço desta época e chegou do Palmeiras. A outra hipótese é o jovem Gabriel Souza, de apenas 18 anos. A indicação foi dada por Paulo Sérgio na antevisão do jogo, durante a qual destacou o "início de mais uma tirada", no caso a quinta época em Portimão, "onde me sinto bem e sou bem tratado, o que dá mais energia".

O treinador dos algarvios quer aproveitar a Taça da Liga para continuar a preparar a equipa, mas sempre com a vitória no pensamento, e, sobre o adversário, considera que "vem de um processo de vitórias e subida de divisão e todos nos lembramos do que fez ao Marítimo". Satisfeito com os reforços que tem ao dispor, elogia ainda o empenho e a qualidade dos jovens dos sub-23 com os quais tem vindo a trabalhar. "Até me assusta estar a gostar demasiado desta gente", afirma.

