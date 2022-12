Jovem sul-coreano de 19 anos está a ser "lapidado" por Paulo Sérgio

Kim tem aproveitado as oportunidades dadas pelo treinador do Portimonense.

O sul-coreano Kim tem aproveitado as oportunidades dadas por Paulo Sérgio. Ainda no último jogo, apesar da derrota com o Gil Vicente, mostrou bons pormenores e atirou uma bola aos ferros.

Veloz e tecnicista, assume a condução da bola e arrisca no um para um, faltando-lhe, porém, mais critério a definir o passe ou na melhor sequência a dar à jogada, o que faz parte do processo de crescimento, uma vez que tem apenas 19 anos.

Utilizado nos três recentes jogos da Taça da Liga, o extremo é internacional jovem e está a ser "lapidado" pelo treinador.