Jovem central Alemão chega do Corinthians para o Portimonense

Futuro imediato deve passar pelos sub-23, uma vez que há três reforços já apresentados para o eixo da defesa.

O Portimonense garantiu outro reforço, desta vez um jovem central Alemão, de 20 anos, ex-Corinthians, que vai assinar até 2027. Resta saber se vai evoluir na equipa principal ou "rodar" nos sub-23, uma vez que dos sete reforços já apresentados três são, precisamente, para o eixo da defesa.

Paulo Sérgio "ganhou" mais de meia equipa, mas, é bom assinalar, tinha perdido uma mão-cheia de elementos, casos do guarda-redes Berke, do central Vinícius, do médio Ewerton e dos extremos Anderson e Sapara.

Algumas das contratações poderão trazer, sobretudo, mais experiência. E se os nomes do guarda redes Matheus Nogueira, do central Wagner, do médio Lucas Ventura - todos brasileiros - e do avançado colombiano Hinojosa são pouco conhecidos, o mesmo não se passa com os restantes: o central sul-coreano Park é internacional, outro central, Lucas Alves, atuou na Suíça e Alemanha, e o médio defensivo Maurício ostenta um palmarés de respeito, com títulos.