Jogou meia dúzia de minutos e já fez disparar os "likes" no Portimonense

Fotografia: Site oficial do Portimonense

Salmani, à esquerda, no dia da apresentação

Iraniano Salmani estreou-se pela principal equipa do Portimonense, frente ao Moreirense.

Bastaram meia dúzia de minutos em campo - ou pouco mais - para Jafar Salmani ser notícia no Irão, ao mesmo tempo que os seus fãs invadiam com milhares de "likes" as redes sociais afetas ao Portimonense.

O iraniano estreou-se frente ao Moreirense, preenchendo o flanco esquerdo, e, nas suas intervenções, embora escassas, revelou bom toque de bola e perceção do espaço. Paulo Sérgio, que o treinou no Sanat Naft, deu a entender que é um jogador promissor e que conta com ele.

Salmani, recorde-se, foi anunciado como reforço no anterior mercado de transferências, mas só foi inscrito para poder atuar a partir deste mês.

Ainda sobre reforços, a decisão sobre o japonês Honda deve estar por horas, mas não se afigura provável que possa ser contratado.

O ganês Hackman continua sem propostas, deve permanecer no plantel, e, em relação a Jadson, que regressou recentemente, há várias soluções em estudo.